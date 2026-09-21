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Köyden gelen yemin: Arpaçay'da temsili törenle askerlik hayali gerçeğe dönüştü

Arpaçay'ta sağlık sorunları nedeniyle askerlik yapamayan Fatih Demir için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili yemin töreni düzenlendi ve belgeleri verildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyden gelen yemin: Arpaçay'da temsili törenle askerlik hayali gerçeğe dönüştü

Arpaçay'ta duygusal anlar yaşandı

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmetini fiilen yerine getiremeyen Fatih Demir için temsili yemin töreni düzenledi. Köy ortamında yaşayan Demir ve ailesi törende askerlik geleneklerini yansıtan bir merasimle karşılaştı; amaç, genç adamın askerlik heyecanını yaşamasıydı.

Törenin akışı:

Tören, jandarma personelinin düzeni ve geleneksel uygulamalar eşliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında aile üyeleri ve kurum yetkilileri bulunurken, yemin merasimi sırasında Demir duygulu anlar yaşadı. Tören sonunda kendisine hizmet belgesi ile temsili terhis belgesi takdim edildi.

Kaymakam kabulü ve aile sohbeti:

Temsili törenin ardından Demir ve ailesi, Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç tarafından makamında kabul edildi. Kaymakam Koç, Demir ve ailesiyle bir süre sohbet ederek onları tebrik etti; aile de organizasyonun anlamı ve gösterilen duyarlılık için memnuniyetini dile getirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bu girişim, askerlik görevini yapamamanın getirdiği eksik duygusunu hafifletmeyi ve toplumsal dayanışmayı göstermeyi amaçladı. Demir ile ailesi, törenden duydukları mutluluğu ve emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.

Tören, katılımcıların duygusal anları ve ailenin memnuniyetiyle sona erdi; düzenlenen organizasyon Arpaçay halkında olumlu iz bıraktı.

ARPAÇAY’DA ASKERLİK HAYALİ TEMSİLİ YEMİN TÖRENİYLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA ASKERLİK HAYALİ TEMSİLİ YEMİN TÖRENİYLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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