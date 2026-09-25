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Köyden sofraya: Bolu pazarlarında doğrudan üretici satışları

Bolu semt pazarlarında köylüler, tarlada ürettiklerini aracısız satarak yoğurt, tereyağı, ekmek ve sebze gibi doğal ürünleri doğrudan tüketiciye sunuyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Köyden sofraya: Bolu pazarlarında doğrudan üretici satışları

köylüler pazarda doğrudan satış yapıyor:

Bolu'da kurulan semt pazarlarında köylerden gelen üreticiler, tarlada ve bahçede yetiştirdikleri sebze ve meyveleri ile kendi hazırladıkları ürünleri tezgahlarda satışa sunuyor. Tezgahlarda sebze ve meyvenin yanı sıra tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana, erişte, yoğurt ve makarna gibi köy ürünleri de yer alıyor. Üreticiler aracısız satışla ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırırken, vatandaşlar aynı pazarda farklı köy ürünlerini bir arada bulma imkanı yakalıyor.

vatandaş ve üretici buluşması:

Yerel üreticiler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri pazara getiriyor; bu yaklaşım hem maliyeti düşürüyor hem de ürünlerin tazeliğini koruyor. Tezgahlar, doğal ve katkı maddesi içermeyen ürün arayanların ilgisini çekiyor; üreticiler vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirtiyor.

çukurören'den üreticinin sözleri:

Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, kendi yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri sattığını belirterek şöyle konuştu:

"Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz. Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz" dedi.

Üreticiler, ürünlerini doğrudan satmaya devam ederek hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de kentte doğal ve yerel lezzetlere erişimi kolaylaştırıyor. Semt pazarları, köyden sofraya kısa bir köprü görevi görüyor.

Bolu’da köylüler hem üretiyor hem satıyor

Bolu’da köylüler hem üretiyor hem satıyor

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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