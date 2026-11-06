Köylerde dolandırıcılığa karşı jandarmadan uyarı

Bilecik jandarması köylerde bilinçlendirme çalışması yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, ilçeye bağlı Tarpak ve Tozman köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

uyarıların odağı: kimlik ve talepler

Ekipler toplantılarda, kişilerin kendilerini hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtıp para talep edebileceğini hatırlattı. Vatandaşlara, böyle bir durumla karşılaştıklarında zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçmeleri gerektiği vurgulandı.

Jandarma, resmi görevli olduğunu iddia eden kişilerin kimliklerini göstermesi gerektiğini; telefon veya yüz yüze yapılan taleplerde para teslim etmeden önce ilgili kurumlarla doğrulama yapılmasının önemini bildirdi.

bilgi materyalleri ve yerel uygulama

Asayiş timleri ayrıca köy kahvelerine dolandırıcılığa karşı bilgilendirici broşürler bıraktı ve köy halkına dikkat edilmesi gereken noktaları içeren kısa açıklamalar yaptı. Ekiplerin amacı, olası mağduriyetleri önlemek ve şüpheli hareketlerin hızlıca bildirilmesini sağlamaktır.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer durumlarda çekinmeden 112'yi aramanın ve yerel ekiplerle iletişim kurmanın hem şahsi güvenlik hem de soruşturma süreçleri açısından kritik olduğunu belirtti.

JANDARMADAN KÖYLERDE DOLANDIRICILIK UYARISI