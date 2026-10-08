Köylere dönüş vurgusu: Cizre'de Arslan Tatar'dan 'dar sokaklardan çıkma zamanı' çağrısı

Buluşma ve temel mesajlar:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Bulmuşlar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde köy sakinleriyle bir araya gelerek "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, terör nedeniyle yıllarca boşalan köylerin yeniden hayat bulmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti ve devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olacağını söyledi.

Köy toplantısında Tatar, bölgenin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için kardeşlik ve huzurun şart olduğuna dikkat çekti: "Kardeşliğin, huzurun olduğu yerde yol var, üniversite var, eğitim var, sağlık var, iş var, çocukların geleceği var. Artık bu dar sokaklardan çıkmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Kardeşlik, güvenlik ve kalkınma odakları:

Tatar, geçmişte terörün zorunlu göçe neden olduğunu, birçok ailenin farklı kentlere dağıldığını hatırlattı ve "Allah bir daha o günleri bize göstermesin" diyerek bölgenin geleceğinin terörsüz bir dönemde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşlik çağrısına toplumun her kesiminin sahip çıkması gerektiğini belirtti ve liderin sözlerini alıntıladı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, biz Kürtler için iki seferdir baldıran zehiri içiyor. ‘Biz Kürtler ve Türkler kardeşiz, münafıklar aramıza girmesin’ diyor."

Bu perspektifle Tatar, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" hedefinin yalnızca güvenlik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin eğitimden sağlığa, ulaşımden istihdama kadar alanlarda daha güçlü imkanlara kavuşmasını mümkün kılacağına işaret etti.

Köylere dönüş ve altyapı sözü:

Toplantıda köylerin yeniden canlandırılmasına yönelik somut adımların süreceği ifade edildi. Tatar, köy yollarının iyileştirilmesi ve köylere dönüş projesine ilişkin çalışmalara öncelik verileceğini söyledi: "İnşallah köye dönüş projemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz. Yolları yapılmayan bir köy bırakmayacağız. Devlet olarak, hükümet olarak biz de yanınızda olacağız."

Ayrıca Tatar, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini belirterek, Cizre gezisinin ardından Güçlükonak'ta da köy köy ziyaretler gerçekleştireceklerini aktardı: "İnşallah kısa zamanda burası bittikten sonra Güçlükonak’a geleceğim. Yine sizden birkaç başkan ve başkan yardımcısı arkadaşımızla birlikte köy köy gezeceğiz, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz."

Birlik çağrısı ve siyasi vurgu:

Tatar konuşmasında Türkiye'nin ortak geçmişine vurgu yaparak Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca aynı coğrafyada birlikte yaşadığını, Çanakkale'den Malazgirt'e kadar birçok dönüm noktasında omuz omuza mücadele edildiğini hatırlattı. "Kürtü, Türkü kimse ayırt edemez. Milyonlarca beraber şehit vermişiz" diyerek birlikte sahip çıkılacak bir gelecek çağrısı yaptı.

Son sözlerinde Tatar, bölgenin yeniden inşasında milletvekili olarak kendisini adadığını vurguladı: "Ben kendimi bu halka adamışım. Yedi gün 24 saat bu memleket için çalışacağım. Ama siz de yanımızda olun. Hep beraber çalışacağız, hep beraber çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız."

Toplantı, hem güvenlik ve toplumsal barış vurgusunu hem de kamu yatırımları ve yerleşime dönüş konusunda verilen somut taahhütleri bir araya getirerek bölgedeki beklentileri ve hükümetin yaklaşımını özetledi.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, CİZRE BULMUŞLAR KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDE KÖY SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK "MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ" SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ