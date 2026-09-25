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Köylerin çatısına güneş: 8 köyde 89 haneye 14 milyon 240 bin liralık destek

Mersin'de ORKÖY ile 8 köyde 89 haneye 14.240.000 lira tutarında ŞEBGES kuruldu; sistemler 2 kW, sıfır faizli kredi ve yüzde 20 hibe, 7 yıl geri ödeme.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köylerin çatısına güneş: 8 köyde 89 haneye 14 milyon 240 bin liralık destek

Mersin'de ORKÖY projeleriyle çatılara güneş enerjisi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ORKÖY Şube Müdürlüğü, 2026 çalışma programı kapsamında orman köylerine yönelik çatı tipi güneş enerjisi projelerini (ŞEBGES) uygulamaya devam ediyor. Proje kapsamında Cırbıklar, Çakırlı, Çiriştepe, Beylice, Karadirlik, Kızılçukur, Taşçılı ve Darıpınarı köylerinde toplam 89 haneye güneş enerjisi sistemi kuruldu.

destek ve finansman detayları:

Söz konusu projeler için sağlanan toplam destek 14 milyon 240 bin lira olarak açıklandı. Bu desteğin 11 milyon 392 bin lirası kredi, 2 milyon 848 bin lirası hibe şeklinde verildi. Kurulan sistemlerin her biri 2 kilovat gücünde olup, uygulama sıfır faizli kredi ve yüzde 20 hibe desteğiyle hayata geçirildi. Projelerde sunulan kredilerin geri ödeme süresi 7 yıl olarak belirlenirken, sistemlerin ekonomik ömrünün 20 yıl olduğu bildirildi.

amaç ve beklenen etkiler:

ŞEBGES projeleri, orman köylülerinin hanelerinin elektrik ihtiyacını karşılamaya katkı sağlarken, enerji maliyetlerinin azaltılmasına ve hanelere ek gelir imkânı oluşturulmasına yardımcı oluyor. Kurulan sistemler sayesinde uzun vadede tasarruf sağlanması ve kırsal ekonominin desteklenmesi hedefleniyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ORKÖY faaliyetleri kapsamında orman köylülerinin üretimine ve ekonomisine katkı sağlayan desteklerin artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.

MERSİN’DE ORKÖY KAPSAMINDA ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLERİ SÜRERKEN, 8 KÖYDE...

MERSİN’DE ORKÖY KAPSAMINDA ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLERİ SÜRERKEN, 8 KÖYDE TOPLAM 89 HANEYE 14 MİLYON 240 BİN LİRALIK DESTEK SAĞLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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