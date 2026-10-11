köylerin festivali: çorum'da kupayı penaltılar belirledi, sahada halaylar çekildi

Çorum'da köyler arası futbol turnuvası coşkuyla sona erdi

Çorum'da düzenlenen 2. Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, 138 müsabaka sonunda büyük finalle noktalandı. Turnuvaya 65 köyden bin sporcunun katılması ve köy takımlarının ortaya koyduğu mücadele, organizasyonu renkli görüntülerle tamamladı.

final maç ve penaltı turu:

Final karşılaşması Mimar Sinan Sahası'nda oynandı. Karşılaşmada Kınık köyü ile Kayı köyü kozlarını paylaştı. Normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlanan zorlu mücadelede şampiyon, seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Kınık köyü, turnuvanın şampiyonu oldu. Kayı köyü turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Turnuvanın üçüncülüğünü ise Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Eskice köyü takımları paylaştı.

ödül töreni ve kutlama:

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kupasını Çorum Valisi Ali Çalgan Kınık takımına takdim etti. İkinci olan Kayı köyüne kupa ve madalyalarını İl Emniyet Müdürü Barış Erkol verirken, Eskice köyünün kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çopraşıklı Deli Kadirspor’un kupasını ise BBP İl Başkanı Özkan Yandım takdim etti.

Ödül töreni sonrası sahada yaşanan kutlama kısa sürede coşkuya dönüştü; taraftarlar, futbolcular ve takım temsilcileri davul ve zurna eşliğinde halaylar çekerek sevinçlerini paylaştı.

Final karşılaşmasını tribünden takip eden protokol arasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Şaban Piyan ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan de yer aldı.

Turnuva, köylerde yaşayan sporcuların bir araya gelerek hem rekabet hem de dayanışma örneği sergilediği bir organizasyon olarak kayda geçti ve saha içi heyecanın saha dışı kutlamalarla taçlandırılmasıyla sonlandı.

KÖYLER ARASI KARŞILAŞMA GERÇEKLEŞTİ. ŞAMPİYONLUK HALAY ÇEKİLEREK KUTLANILDI