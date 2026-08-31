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Köylü dayanışması Havrok Tepesi'ndeki yangına karşı etkili oldu

Hakkari Derecik ilçesi Havrok Tepesi'nde akşam çıkan orman yangını, bölgeye yetişen köylülerin müdahalesiyle hızla söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köylü dayanışması Havrok Tepesi'ndeki yangına karşı etkili oldu

Olayın gelişimi:

Hakkari'nin Derecik ilçesi Havrok Tepesi mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda alevler yükseldi. Durumu fark eden köylüler, yangını kendi imkânlarıyla kontrol altına almak üzere hızla bölgeye hareket etti.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Vatandaşların zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor ve yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Durum ve soruşturma:

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNDEKİ HAVROK TEPESİ’NDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINI...

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNDEKİ HAVROK TEPESİ’NDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINI KÖYLÜLER SÖNDÜRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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