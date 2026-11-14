Köylü kooperatifinin 60 milyon liralık akaryakıt yatırımı

Aşağı Maden kooperatifinin yeni yatırımı

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde, köy sakinlerinin 2022 yılında kurduğu Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi, son dönemde yaptığı atılımla dikkat çekti. Kooperatif, bölgede maden şirketlerine personel taşımacılığıyla başlayan faaliyetlerini büyüterek şimdi de bir akaryakıt istasyonunu devralıp işletmeye açtı.

yatırımın ayrıntıları:

Kooperatif bünyesinde minibüsler, dökme yük tankerleri ve sulama araçlarının da bulunduğu toplam 60 araçlık filo ve 90 çalışan bulunuyor. Mevcut araç ve bölgedeki maden faaliyetlerinin yakıt ihtiyacını gözeten yönetim, Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki istasyonu satın aldı ve işletmeyi köyün eski adıyla Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi olarak açtı. İstasyonun maliyeti yaklaşık 60 milyon lira olarak belirtildi.

Açılış törenine Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve bölge halkı katıldı. Törende halk oyunları sergilendi ve yerel katılımla bir açılış programı gerçekleştirildi.

kooperatifçilik ve ekonomik etkisi:

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, törende kooperatifçiliğin gönül, emek ve özveri gerektirdiğini vurguladı ve yatırımı köy ekonomisi için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Vali, taşıma kooperatiflerinin gider kalemleri arasında yakıtın önemli bir yer tuttuğunu, bu istasyonun hem kooperatifin hem de bölgedeki şoförlerin yararına olacağını belirtti.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir ise faaliyetlerinin maden odaklı başladığını, ilk olarak personel taşımacılığıyla işe koyulduklarını anlattı. Akdemir, şu anda taşıma işi yapan 51 minibüs dahil olmak üzere toplam 60 araca ulaştıklarını, iki dökme yük tankeri (silobas) ve iki sulama aracı bulundurduklarını aktardı.

Akdemir sözlerine, bölgede maden çalışmaları ve şantiye gruplarının yoğunluğunu dikkate alarak istasyon yatırımının doğru bir adım olduğunun tespit edildiğini ekledi. Kooperatifin yaptığı araştırmalarda, köy halkının kurduğu bir kooperatif bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan örneğe rastlanmadığını belirterek bunun köy için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

gelirin dağılımı ve kullanım amacı:

Kooperatif yönetimi, 2022'de kurulan yapının 218 üye ile temsil edildiğini ve istasyondan elde edilecek gelirin hem üyeler arasında dağıtılacağını hem de köyün altyapı ve gelişim ihtiyaçları için kullanılacağını açıkladı. İstasyonun, özellikle kooperatifin taşıma faaliyetleri için yakıt temininde maliyet avantajı sağlayacağı ve düzenli gelir kaynağı oluşturacağı vurgulandı.

Yerel düzeyde ortak girişimle büyüyen bu model, Aşağı Maden köyünde ekonomik hareketliliği artırmayı ve köyün kaynaklarını kolektif bir anlayışla değerlendirmeyi amaçlıyor. Kooperatifin adıyla açılan Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi hem kooperatif gelirine katkı yapacak hem de köyün tanınırlığını güçlendirecek.

ARTVİN’DE 218 ÜYESİ BULUNAN AŞAĞI MADEN KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ, 60 ARAÇLIK FİLOSU VE 90 ÇALIŞANIYLA KÖY EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR. KÖYLÜLERİN KURDUĞU KOOPERATİF, SON OLARAK YAKLAŞIK 60 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA AKARYAKIT İSTASYONU SATIN ALARAK İŞLETMEYE AÇTI.