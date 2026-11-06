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Köylüsü konuştu: İhsaniye saldırısında hayatını kaybeden esnafların nedeninin netleşmesi bekleniyor

İhsaniye'deki saldırıda hayatını kaybeden üç esnafın köylüsü Yahya Toprak, "Herkes bir şey söylüyor" diyerek olayın nedeninin bir an önce açıklanmasını istedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Köylüsü konuştu: İhsaniye saldırısında hayatını kaybeden esnafların nedeninin netleşmesi bekleniyor

İhsaniye saldırısında köylünün beklentisi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bekir ve Noman Toprak ile Ahmet Uzel için köylüleri tepkili ve belirsizlik sürüyor. Olayın ardından konuşan köylü Yahya Toprak, iddiaların çok olduğunu ve gerçek nedenin bir an önce ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

Köylünün sözleri:

Toprak, "Olayla ilgili herkes bir şey söylüyor, inşallah nedeni anlaşılır" ifadelerini kullandı. Ahmet Uzel için "Ahmet iyi bir esnaftı. En son bir hafta 10 gün önce görüştük" diyen Toprak, Uzel'in sarraflık yaptığını ve bölge insanından olduğunu belirtti. Söylentiler arasında "biçer aldı, biçer sattı, ticaret yapıyordu" gibi çeşitli iddiaların dolaştığını aktardı, ancak köylüler olarak kesin bir yargıya varmadıklarını söyledi.

Cenazeler ve tören:

Hayatını kaybeden üç esnafın cenazeleri memleketleri Kırşehir'e götürülerek toprağa verilecek. Yaşanan saldırı sonrası bölgede soruşturma ve açıklama beklentisi devam ediyor; köylüler olayın aydınlanmasını temenni ediyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN İHSANİYE İLÇESİNDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN BEKİR VE NOMAN...

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN BEKİR VE NOMAN KARDEŞLER İLE AHMET UZEL'İN KÖYLÜSÜ YAHYA TOPRAK, BİR AN ÖNCE OLAYIN NEDENİNİN ANLAŞILMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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