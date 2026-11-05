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Koyu tüylü misafir: İnegöl’de nadir kara leylek görüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehir merkezine yakın arazide beslenen kara leylek cep kamerasına yansıdı; nadir görülen tür vatandaşların ilgisini çekti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Koyu tüylü misafir: İnegöl’de nadir kara leylek görüldü

İnegöl'de nadir bir an:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehir merkezine yakın bir arazide koyu renkli tüyleriyle ayırt edilen bir kara leylek görüldü. Kuş, arazide bir süre dolaşıp beslenmeye çalışırken vatandaşlar tarafından fark edildi ve anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğine dair yeniden dikkat çekti.

Görülme ve kayıt anı:

Alışılmış beyaz leylek görüntüsünden farklı olan kara leylek, beslenme davranışı sergileyerek çevrede dolaştı. Karşılaşmayı yaşayanlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal çevrelerinde paylaştı. Kayıtlarda kuşun koyu tüyleri ve saha içindeki hareketleri belirgin şekilde görüldü; bu durum, bölge halkının ilgisini çekti.

Türün özellikleri ve yaşam alanı:

Ciconia nigra olarak bilinen kara leylek, genellikle sulak alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında yaşar. İnegöl'de nadir rastlanan bu türün arazide görüntülenmesi, ilçenin doğal zenginliğini ve yerel ekosistemlerin önemini hatırlattı. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe dair farkındalığı artırdı.

Doğada nadir görülen kara leylek böyle görüntülendi

Doğada nadir görülen kara leylek böyle görüntülendi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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