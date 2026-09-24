Köyü yasa boğan kayıp: 12 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti

Çaycuma'nın Serdaroğlu köyünde acı kayıp:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde yaşayan 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek, bir süredir mücadele ettiği kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Aileden edinilen bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, Nihat Akpürçek'in oğlu Muhammet Ali, hastalığıyla süren mücadelenin ardından vefat etti. Haberin duyulmasının ardından aile ve köy sakinleri derin üzüntü yaşadı.

Cenaze bilgileri:

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Akpürçek'in cenazesi yarın Serdaroğlu köyünde toprağa verilecek.

Ailenin ve köy halkının yasa boğulması, bölgedeki taziye ortamını ve kaybın yol açtığı ortak üzüntüyü gözler önüne seriyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SERDAROĞLU KÖYÜNDE YAŞAYAN 12 YAŞINDAKİ MUHAMMET ALİ AKPÜRÇEK, KALP HASTALIĞINA YENİK DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.