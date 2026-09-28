Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

Koyun Adası açıklarında yelkenli kurtarma operasyonu

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında bir yelkenli teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Teknenin karaya oturmasının ardından teknede bulunan 2 kişi kayalık alana çıkarak beklemeye başladı.

Müdahale ekipleri ve sevk edilen araçlar:

Olay yerine yönlendirilen birimler arasında Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-DOST), Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) yer aldı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de bilgilendirildi.

Kurtarma ve sonrasında:

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kayalık bölgedeki iki kişi tespit edildi ve Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve her iki kişi Bandırma'ya intikal ettirildi.

Olay, zamanında yapılan müdahale sayesinde daha ciddi bir kazaya dönüşmeden sonlandırıldı. Yetkililer, deniz araçlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekti.

BALIKESİR’İN MARMARA İLÇESİ KOYUN ADASI AÇIKLARINDA SU ALARAK BATMA TEHLİKESİ GEÇİREN YELKENLİ TEKNEDEKİ 2 KİŞİ, KAYALIK ALANDAN SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİYLE KURTARILDI.