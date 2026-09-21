Köyün göleti için el ele: Sivas İşhan'da temiz çevre çağrısı

İşhan köyünde gölet temizliği:

Sivas merkeze bağlı İşhan köyünde köylüler ile çobanlar, Dünya Temizlik Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında köy yakınlarındaki balık pınarı mevkiindeki göleti ve çevresini temizledi. Etkinlik, hem doğal yaşamı hem de büyükbaş hayvanların sağlık ve hijyenini korumayı hedefledi.

toplanan atıklar ve saha gözlemleri:

Göl yatağında çok sayıda plastik poşet, pet şişe ve cam şişe olduğu tespit edildi. Katılımcılar gün boyu yürüttükleri temizlik çalışmasında çevreye atılan atıkları toplayarak bölgedeki kirlilik düzeyine dikkat çekti; ortaya çıkan görüntüler yerel düzeyde duyarlılığın gerekliliğini gösterdi.

organizatörün mesajı ve çağrı:

Etkinliği organize eden Hacı İbrahim Yıldırım, "Bugün köyümüzde bulunan balık pınarı mevkiindeyiz. Doğa için, temiz bir çevre için çöpleri topladık. İnsanlar doğada ve ya dışarda bir yere gittiklerinde kendi atıklarını toplamaları gerekiyor. Çok basit bir durum herkes kendi yediği içtiğinin çöpünü almalı, temizlemeli." dedi.

Yıldırım, göletten ineklerin su içtiğini vurgulayarak "en az beş torba çöp topladık" ifadesini kullandı. Etkinlik, katılımcıların bireysel sorumluluğuna dikkat çeken ve köy ölçeğinde tekrar edilmesi planlanan bir örnek çalışma olarak kayda geçti; Yıldırım, kişisel olarak bu tür temizliğe devam edeceğini belirtti.

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