Yukarı Kırzı Köyü Camii'nde buluşma

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programda İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinleri hep birlikte saf tuttu.

Program akışı:

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından yapılan sohbet ile cemaat manevi bir hazırlık yaptı ve ardından sabah namazı kılındı.

Zikir, dualar ve kapanış:

Namaz sonrasında zikir çekilerek dualar edildi. Program, cemaate yapılan ikramın ardından sona erdi.

AYDINTEPE’DE SABAH NAMAZI BULUŞMASI DÜZENLENDİ