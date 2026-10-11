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Köyünde akülü sandalyeyle yeniden dolaşmaya başlayan 20 yaşındaki genç

Muş'un Kırköy beldesindeki 20 yaşındaki Kadir Mendeş, polis Mustafa Şahin ve hayırseverlerin desteğiyle aldığı akülü sandalyeyle köyde özgürce dolaşıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyünde akülü sandalyeyle yeniden dolaşmaya başlayan 20 yaşındaki genç

Kadir Mendeş akülü sandalyesiyle günlük yaşamını genişletti

Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Kadir Mendeş, şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarının kesilmesinin ardından yürümekte zorlanıyordu. Ailesi ve çevresi için hayatı kısıtlayan bu durum, polis memuru Mustafa Şahin ile hayırseverlerin girişimleri sayesinde değişti; Mendeş'e bir akülü sandalye temin edildi.

Nasıl sağlandı:

İhtiyacın fark edilmesinin ardından harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerle iletişime geçti ve gerekli desteğin toplanmasını sağladı. Sağlanan kaynakla temin edilen akülü sandalye Mendeş'e teslim edildi; cihazın amaçlandığı gibi hareket kabiliyetini artırarak günlük yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor.

Aile ve gençten gelen mesajlar:

Mendeş'in babası Mehmetşah Mendeş, oğlunun şeker hastalığı nedeniyle daha önce rahatça gezemediğini, akülü sandalye sayesinde artık istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşabildiklerini söyledi ve destek verenlere, özellikle polis memuru Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

Kendisi de duygularını paylaşan Kadir Mendeş, "Kırköy beldesinde yaşıyorum. Artık akülü sandalyem var, rahatlıkla gezebiliyorum. Eskiden evden çıkamıyordum, şimdi köyde arkadaşlarımla geziyorum. Polis memuru Mustafa abiye teşekkür ediyorum. 20 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gezemiyordum. Bu yüzden bana akülü sandalye gönderdiler" dedi.

Akülü sandalyenin ulaşımıyla Mendeş'in köy içindeki hareketliliğinde artış gözlenirken, aile yaşam kalitesindeki olumlu değişimden memnuniyet duyuyor. Destek sürecinin yerel dayanışma örneği olarak öne çıktığı belirtildi.

MUŞ’TA ŞEKER HASTALIĞI NEDENİYLE AYAK PARMAKLARI KESİLEN VE YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN 20 YAŞINDAKİ...

MUŞ’TA ŞEKER HASTALIĞI NEDENİYLE AYAK PARMAKLARI KESİLEN VE YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN 20 YAŞINDAKİ KADİR MENDEŞ, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE KAVUŞTUĞU AKÜLÜ SANDALYESİ SAYESİNDE KÖYÜNDE ÖZGÜRCE DOLAŞMAYA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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