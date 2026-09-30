Kozan'a hayırla bir eser daha: ikinci taziye evi ve Kur’an kursu temeli atıldı

Temel dualarla atıldı

Kozan Belediyesi öncülüğünde, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Karacaoğlan Mahallesi'nde taziye evi ve Kur’an kursu inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediyeye ait arsa üzerinde inşa edilecek yapı, tamamlandığında Kozan'ın ikinci taziye evi olma özelliğini taşıyacak ve tüm masrafları bağışçılar tarafından karşılanacak.

Projenin kapsamı ve yer seçimi:

Yapılacak taziye evi ile eş zamanlı planlanan Kur’an kursu, mahalle düzeyinde hem taziye hizmetlerini hem de dini eğitim faaliyetlerini bir arada sunmayı hedefliyor. Karacaoğlan Mahallesi'ndeki belediye arsasının tercih edilmesi, erişilebilirlik ve yerel ihtiyaçların gözetilmesi bakımından uygun bulundu. Projenin tamamlanmasıyla Kozan'da taziyelerin kabul edildiği ve dini eğitimlerin verildiği alternatif bir mekan daha halkın kullanımına açılacak.

Konuşmalar ve toplumsal vurgu:

İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, ilçeye kazandırılacak taziye evi ve Kur’an kursunun önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak hayır işlerinde yarışmanın önemine dikkat çekti. Törende söz alan hayırsever iş insanları Turgay Bozkurt ve Salih Dilcioğlu ise, "Acılar paylaşıldıkça hafifler. Memleketimize kalıcı bir eser kazandırmanın ve hemşehrilerimizin hayır duasını almanın huzurunu yaşıyoruz" diyerek projenin toplumsal dayanışma yönüne işaret etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise konuşmasında hayır kurumlarına ve sadakanın önemine değindi: "Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, şehadet getiriyoruz, zekat veriyoruz. Bunun haricinde bir fazla, bir tık fazla gelirimiz var ise sadaka da veriyoruz. Bu dönemde günümüz coğrafyasında en zor eda edilen ibadetlerden bir tanesi de bu sadaka ve zekat meselesi. Bu işin en güzel tarafı da bu. İşte o yüzden benden önce buraya çıkan Turgay kardeşim ve Salih kardeşim hakikaten özel bir iş yaptılar. Kazancını halkıyla paylaşan hayırseverlerimiz çok özel bir iş yapıyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle Kozan’ımıza bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz".

Törenin sonunda protokol üyeleri ve hayırseverlerin birlikte butona basmasıyla temel atma işlemi gerçekleştirildi. Etkinlik, bağışçıların ve yerel yöneticilerin katılımıyla kültürel ve sosyal dayanışmanın somut bir örneği olarak kayda geçti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, KOZAN BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYIRSEVER İŞ İNSANLARI TURGAY BOZKURT VE SALİH DİLCİOĞLU TARAFINDAN YAPTIRILACAK BOZKURT DİLCİOĞLU TAZİYE EVİ VE KUR’AN KURSU’NUN TEMELİ TÖRENLE ATILDI.