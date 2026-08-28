Kozan'da ceviz büyüklüğünde dolu tarlaları beyaza bürüdü

Kısa süreli dolu yerel ölçekte etkili oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, Meteoroloji'nin uyarısının ardından Gaziköy Mahallesi'nde yaklaşık 10 dakika süren sağanak eşliğinde dolu yağışı görüldü. Yağış sırasında düşen ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, birçok tarım arazisini kısa sürede beyaza bürüdü.

Dolu yağışının etkileri:

Tarlarda oluşan beyaz örtü, bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bölgede birçok arazide hasatlar gerçekleştiği için olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Vatandaşların tepkisi ve uyarı:

Yağışın anlık ve kısa süreli olması en belirgin etkilerden biri oldu; vatandaşlar cep telefonlarıyla yağışı görüntüledi. Meteoroloji ise Adana'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı yapmıştı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI GAZİKÖY MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 10 DAKİKA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI. TARLALARI BEYAZA BÜRÜYEN DOLU, VATANDAŞLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.