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Kozan'da depremle kopan kaya mahallede alarma yol açtı

Adana'da Saimbeyli ve Osmaniye Sumbas depremleri sırasında Kozan Tokmanaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya kütlesi düştü; anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da depremle kopan kaya mahallede alarma yol açtı

Kısa süreli depremler yamaçtan kopan kayayı harekete geçirdi

Bugün Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa süre sonra ise 4,9 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Ardından Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremler sırasında Kozan ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi sınırları içinde hakim bir tepeden kopan kaya kütlesi yamaçtan düştü ve mahallede paniğe yol açtı.

Mahalle sakinlerinin çektiği görüntüler olay anını gösteriyor:

Yamaçtan koparak hızla aşağı doğru inen kaya bloğunun düşüş anı, mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde kayanın toprakla birlikte koparak sürüklenmesi ve çevrede oluşan toz bulutu dikkat çekiyor. Olay sırasında ciddi bir can veya mal kaybı bildirilmedi; panik ve tedirginlik ön planda oldu.

Yerel tepki ve güvenlik önlemleri:

Mahallede yaşayanlar, artçı sarsıntılar ve toprak hareketliliği nedeniyle yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzman ekiplerin inceleme ve olası riskli alanların tespiti için yerel yetkililerle koordinasyon sağlanması bekleniyor. Tokmanaklı Mahallesi'ndeki bu görüntüler, deprem anında yamaç ve zemin yapısının oluşturabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi.

Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi böyle görüntülendi

Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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