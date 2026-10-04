Kozan'da depremle kopan kaya mahallede alarma yol açtı

Kısa süreli depremler yamaçtan kopan kayayı harekete geçirdi

Bugün Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa süre sonra ise 4,9 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Ardından Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremler sırasında Kozan ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi sınırları içinde hakim bir tepeden kopan kaya kütlesi yamaçtan düştü ve mahallede paniğe yol açtı.

Mahalle sakinlerinin çektiği görüntüler olay anını gösteriyor:

Yamaçtan koparak hızla aşağı doğru inen kaya bloğunun düşüş anı, mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde kayanın toprakla birlikte koparak sürüklenmesi ve çevrede oluşan toz bulutu dikkat çekiyor. Olay sırasında ciddi bir can veya mal kaybı bildirilmedi; panik ve tedirginlik ön planda oldu.

Yerel tepki ve güvenlik önlemleri:

Mahallede yaşayanlar, artçı sarsıntılar ve toprak hareketliliği nedeniyle yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzman ekiplerin inceleme ve olası riskli alanların tespiti için yerel yetkililerle koordinasyon sağlanması bekleniyor. Tokmanaklı Mahallesi'ndeki bu görüntüler, deprem anında yamaç ve zemin yapısının oluşturabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi.

Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi böyle görüntülendi