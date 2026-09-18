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Kozan'da farklı tarihlerdeki silahlı olaylara ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Kozan'da farklı tarihlerdeki silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarıyla ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı; 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da farklı tarihlerdeki silahlı olaylara ilişkin iki şüpheli tutuklandı

operasyon ve gözaltılar:

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu A.K. (25), Y.S. (21) ve M.İ.A. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi ve hukuki değerlendirme sonrasında üç kişiden ikisi hakkında tutuklama kararı verildi, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

yargı süreci ve teslim:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.İ.A. tutuklandı. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Cezaevi'ne teslim edildi. Diğer şüpheli Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, tutuklanan şüphelilerden A.K.'nin 26 Ağustos 2026 tarihinde ilçede bir banka önünde meydana gelen bıçaklı kavganın taraflarından biri olduğu öğrenildi. Soruşturma, farklı tarihlerdeki olayların bağlantısının ve sorumlulukların tespitine yönelik olarak devam ediyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE FARKLI TARİHLERDE MEYDANA GELEN SİLAHLA YARALAMA VE SİLAHLA TEHDİT...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE FARKLI TARİHLERDE MEYDANA GELEN SİLAHLA YARALAMA VE SİLAHLA TEHDİT OLAYLARIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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