Kozan’da güneş enerjisi tamiri sırasında su deposuyla düşen kişi yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Necati Saygıcak, evin ikinci katında bulunan güneş enerjisi sistemini tamir ettiği sırada dengesini kaybederek su deposuyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve tespitler:

Saha ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saygıcak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından cenaze, incelemenin tamamlanmasının ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler sürdü.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ve olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için çalışma yürütülüyor. Kazanın oluş şekli, kullanılan ekipman ve çalışma koşulları inceleniyor. Yetkililer, çatılarda ve yüksek noktalarda çalışırken alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİ TAMİR ETTİĞİ SIRADA SU DEPOSUYLA BİRLİKTE İKİNCİ KATTAN DÜŞEN 59 YAŞINDAKİ NECATİ SAYGICAK, HAYATINI KAYBETTİ.