Kozan'da kaçak tütün ve trafik denetimlerinde binlerce sigara ele geçirildi

Kozan'da 'Kozan’a Güven' uygulamaları tamamlandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-21 Eylül tarihleri arasında ilçe genelinde sürdürülen 'Kozan’a Güven' uygulamaları kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, kaçak tütün ticareti ve trafik güvenliğini hedef aldı.

Kaçak tütün operasyonu:

Yürütülen operasyonlarda ekipler tarafından 3 otomatik tütün basma makinesi, 1 kompresör, 198 kilogram kıyılmış tütün, satışa hazır 44 bin 300 sigara, 3 bin boş sigara kutusu ve 80 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Ele geçen malzemeler, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir baskı unsuru olarak kayda geçti.

trafik denetimleri ve uygulanan cezalar:

Trafik ekipleri ayrıca modifiye araçlar, sürücü ihlalleri ve gürültü denetimlerine odaklandı. Modifiye nedeniyle 5 araç hakkında işlem yapıldı, çeşitli ihlaller nedeniyle 139 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 40 araç ve 18 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca saygısız araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz denetimlerinde 21 araca toplam 298 bin TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, uygulamaların kamu güvenliğini ve ruhsatsız ticaretin önlenmesini amaçladığını belirtti.

KOZAN'A GÜVEN" UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAÇAK TÜTÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA, 3 OTOMATİK TÜTÜN BASMA MAKİNESİ, 1 KOMPRESÖR, 198 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN, SATIŞA HAZIR 44 BİN 300 ADET SİGARA, 3 BİN BOŞ SİGARA KUTUSU VE 80 BİN 400 BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.