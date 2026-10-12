Kozan'da kapı önünde silahlı saldırı: bir kişi bacağından yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. İddiaya göre; plakasız motosikletle gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, motosikletten inerek evin kapısı önünde bulunan M.K.'ye doğrulttuğu silahtan bir el ateş etti.

Şüphelinin ateş etmesi sonucu M.K.’nin sağ bacağından yaralandığı, yaralının evin içinde bağırarak çevredekilerden yardım istediği bildirildi. Olayı duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti. Hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Soruşturma ve delil çalışması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin tespiti ve kullandığı motosikletin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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