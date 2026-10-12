Kozan'da kapı önünde tek kurşun: motosikletli saldırgan kaçtı

Kozan'da kapı önünde silahlı saldırı:

Adana'nın Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin önünde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kasklı bir şüpheli evin önüne plakasız motosikletle geldi. Görgü tanımlarına göre şüpheli motosikletten inip evin kapısının önünde bulunan M.K.'ye bir el ateş etti, ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı.

Yaralının durumu:

Ateş sonucu sağ bacağından yaralanan M.K., ev içinde bağırarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve deliller:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini toplamaya başladı. Emniyet kaynakları, soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmanın öncelikli olduğunu bildirdi.

Olayda kullanılan motosikletin plakasız olması ve saldırganın kasklı olması, kimlik tespitini zorlaştırıyor. Yetkililer, olay yerindeki delillerin laboratuvar ve kamera kayıtlarıyla karşılaştırılmasıyla şüphelinin kimliğine ulaşılabileceğini belirtiyor.

Mahalle sakinleri olayın ardından tedirginlik yaşadıklarını ifade ederken, polis ekipleri devriye sayısını artırdı. Soruşturma kapsamındaki görüntü incelemeleri ve delil çalışmaları devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.