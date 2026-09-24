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Kozan'da kavşak çarpışması inşaat bahçesine savurdu: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; araçlardan biri savrularak inşaat alanına girdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da kavşak çarpışması inşaat bahçesine savurdu: 4 yaralı

Olayın gelişimi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilün kavşakta çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, saat 14.25 sıralarında Çanaklı Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osman D. (47) idaresindeki 48 YU 048 plakalı Volkswagen ile Levent İ. (49) yönetimindeki 01 AIR 116 plakalı Suzuki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu, Volkswagen savrularak kavşakta bulunan bir inşaat alanının bahçesine girdi.

Kaza anı ve güvenlik kamerası:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin savrularak inşaat alanına girdiği saniye saniye görülüyor. Görüntüler kazanın oluş şeklini kayda geçirirken olayın hemen ardından ekiplerin sevk edildiği de kayıtlarda yer alıyor.

Müdahale ve inceleme:

Kazada yaralananlar; Levent İ. (49), Ayten D. (41), Osman D. (47) ve Muteber İ. (47) olarak bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra 4 kişi ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve ekiplerin ilk tespitleri doğrultusunda kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE VOLKSWAGEN PASSAT İLE SUZUKİ MARKA OTOMOBİLİN SÜRÜCÜLERİNİN KAVŞAKTA...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE VOLKSWAGEN PASSAT İLE SUZUKİ MARKA OTOMOBİLİN SÜRÜCÜLERİNİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULAN PASSAT, YOL KENARINDAKİ İNŞAAT ALANININ BAHÇESİNE GİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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