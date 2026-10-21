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Kozan'da motokuryelere can güvenliği vurgusu: paket hızından vazgeçin

Kozan'da düzenlenen eğitimde motosikletli trafik polisi İhsan Türköz, kuryelere hız ve kask uyarısı yaparak "paketi 5 değil 10 dakikada götürün" dedi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:48

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da motokuryelere can güvenliği vurgusu: paket hızından vazgeçin

eğitimin amacı ve kapsamı:

Kozan ilçesinde iki tekerlekli araçların karıştığı kazalardaki artış üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü motokuryelere yönelik bir trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde; kask kullanımı, hız sınırları, takip mesafesi, şerit ihlalleri ve trafikte görünürlük gibi hayati konular ele alındı.

Eğitim, bir motorize trafik ekibi, bir resmi trafik ekibi ve bir sivil trafik ekibinden oluşan toplam 5 trafik personeli tarafından verildi. Yetkililer, iki tekerlekli sürücülerin otomobiller gibi koruyucu bir kabine sahip olmadıklarını belirterek kurallara uymanın önemini vurguladı.

polis uyarıları ve kuryelerin deneyimleri:

Motosikletli trafik polisi İhsan Türköz, kuryelere yönelik uyarısında, "Kaportanız kendiniz" mesajını vererek hız yapmama çağrısında bulundu. Türköz, katılımcılara doğrudan şu uyarıda bulundu: "Paketi 5 dakikada değil, 10 dakikada götürün. Hiçbir zevk, hiçbir aciliyet bizim canımızdan önemli değil."

Türköz ayrıca kask kullanımının bir ceza meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeyi paylaştı: "Kask cezası 2 bin 500 lira. 2 bin 500 lira canımızdan önemli değil. Kaskınızı mutlaka takın." Eğitimin diğer başlıklarında frenleme ve durma mesafesi riskleri ile öndeki araçla yeterli takip mesafesinin korunması üzerinde duruldu.

Polis, trafikte otomobil sürücülerinin korna ve selektörle baskı kurmasının tehlike oluşturduğunu, böyle durumlarda ani manevralardan kaçınılması ve tartışmaya girilmemesi gerektiğini ifade etti.

kuryeler ne dedi:

Kozan'da tek kadın kurye olarak çalışan Meltem Doğan, eğitimde aktarılanların yerinde uyarılar olduğunu söyleyerek, "Trafik polislerimiz çok haklı. Onlar da bizim canımızı düşündükleri için bunları söylüyorlar. Kaza yaptığımda hem bedenim zarar görüyor hem de işime gidemiyorum" dedi ve karşısındaki sürücülerden daha fazla anlayış beklediklerini ekledi.

Yaklaşık 3 yıldır kurye olarak çalışan Kenan Akıllıoğlu ise eğitimi faydalı bulduğunu belirtti: "Polis abimiz, zaten bildiğimiz kuralları yeniden hatırlattı. Bizi trafikte dikkate alsalar kendimizi daha iyi hissederiz." Akıllıoğlu, özellikle yağmurlu günlerde arkadan uygulanan baskı, sürekli selektör veya korna kullanımının tedirginliğe ve kayma riskine yol açtığını vurguladı.

Yetkililerin ve kuryelerin ortak mesajı nettir: daha fazla paket yetiştirme telaşı için canı tehlikeye atmayın; kask ve mesafe gibi temel önlemler ihmâl edilmemeli ve trafikte karşılıklı saygı ile anlayış artırılmalıdır. Bu yıl ilçede motosiklet kazalarında hayatını kaybeden 3 sürücü olduğu hatırlatılarak, güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığı yeniden vurgulandı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MOTOKURYELERE YÖNELİK...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MOTOKURYELERE YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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