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Kozan'da piknikte tüfekle vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde mesire alanında ailesiyle piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, tüfekle vurularak yaşamını yitirdi; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da piknikte tüfekle vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Olay yeri ve müdahale

Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Sevda Dinler ailesiyle piknik yaparken tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Dinler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, mesire alanına 01 EBL 37 plakalı otomobille gelen 42 yaşındaki G.F., piknik yapan Dinler'e tüfekle ateş etti. Olay sırasında bölgede bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak teslim aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mağdur ve şüpheliye ilişkin iddialar:

Soruşturmanın ilk bulgularına göre, Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen şüpheli hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ SEVDA DİNLER, AİLESİ İLE PİKNİK YAPARKEN TÜFEKLE VURULARAK...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ SEVDA DİNLER, AİLESİ İLE PİKNİK YAPARKEN TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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