Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kozan'da ruhsat ve hijyen denetimleri sonuçları: 370 iş yeri incelendi

Kozan Belediyesi zabıta ekipleri üç ayda 370 iş yerinde hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat kontrolleri yaptı; 4 iş yeri mühürlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da ruhsat ve hijyen denetimleri sonuçları: 370 iş yeri incelendi

Kozan'da zabıta üç aylık denetim bilançosunu açıkladı

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market, bakkal, okul kantinleri ve çeşitli işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri ruhsatları ve mevzuata uygunlukları incelendi.

Denetim kapsamı:

Kozan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre son 3 aylık faaliyet bilançosu kapsamında 370 iş yeri denetlendi. Ekipler, özellikle tüketici sağlığını doğrudan etkileyen hususlara öncelik verdi.

Sonuçlar ve uygulanan işlemler:

Denetimler sonucunda 32 iş yerine ruhsat düzenlendi, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 iş yeri ve şahıs hakkında cezai işlem uygulandı ve 4 iş yeri mühürlendi. Açıklamada bu verilerin son 3 aylık denetim bilançosu olarak paylaşıldığı ifade edildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN SON 3 AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN SON 3 AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 370 İŞ YERİ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA AYKIRI FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENEN 15 İŞ YERİ VE ŞAHIS HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 4 İŞ YERİ İSE MÜHÜRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı