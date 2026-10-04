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Kozan'da sağanak paniği: otomobil sulama kanalına düştü, iki kişi yaralandı

Kozan'da şiddetli yağış nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobil sulama kanalına düştü; iki kişi yaralandı, başka sürücü panikle refüje çıktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan'da sağanak paniği: otomobil sulama kanalına düştü, iki kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Adana'nın Kozan ilçesinde, şiddetli yağışın kayganlaştırdığı zeminde bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Olay, Adana-Kozan karayolu çevre yolunda meydana geldi ve kazada iki kişi yaralandı.

Olay yerinde araçta sıkışma yaşandı; vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan CANKUR ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkarıldı. Yaralananların isimleri E.I. ve H.A. olarak belirtildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer sürücünün panik tepkisi ve polis müdahalesi

Kazada olan aracı karşı şeritten izleyen başka bir sürücü, panikleyerek direksiyon kontrolünü kaybetti ve refüje çıktı. Söz konusu aracın plakası 01 R 1452 olarak kaydedildi; sürücü U.A. araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından U.A., kazadan sorumlu tuttuğu eşiyle tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü sakinleştirilirken, eşine yönelik şiddet iddiasıyla U.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaylarla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı; yetkililer, yağışlı havalarda sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Kozan’da yağış kazaları art arda getirdi, otomobil sulama kanalına düştü

Kozan’da yağış kazaları art arda getirdi, otomobil sulama kanalına düştü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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