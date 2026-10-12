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Kozan'da şap riski nedeniyle canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı

Kozan'da, şap hastalığının yayılmasını önlemek için Adana İl Hayvan Zabıtası Komisyonu kararıyla Kozan Canlı Hayvan Pazarı ikinci emre kadar kapatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da şap riski nedeniyle canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı

Kozan Canlı Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Kozan Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar faaliyetlerini durdurdu. Karar, hayvan sağlığının korunması ve salgın riskinin azaltılması gerekçesiyle alındı.

Alınan tedbirler:

Uygulama kapsamında pazarda hayvan alım satımı durduruldu. Kararın uygulanması Adana İl Hayvan Zabıtası Komisyonu kararına dayanıyor ve pazarın faaliyetlerinin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bildirim, yetkili mercilerce yapılacak ikinci duyuruya kadar bekleniyor.

Yetiştiricilere yapılan uyarı:

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü, alınan karara uyulmasını ve üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için planlarını buna göre yapmalarını istedi. Yetkililer, pazar programı ve hayvan hareketlerine ilişkin düzenlemeler hakkında resmi duyuruların takip edilmesini önerdi.

Bu tedbir, bölgedeki hayvan sağlığını koruma amacı taşıyor; uygulamanın süresi ve ek önlemler, yetkili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BULUNAN CANLI HAYVAN PAZARI, ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI ÖNLEMEK VE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BULUNAN CANLI HAYVAN PAZARI, ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI ÖNLEMEK VE HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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