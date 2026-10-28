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Kozan'da şiddetli rüzgâr ev ve ahır çatısını söktü

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve fırtına Ayşe Hoca ile Hacıbeyli mahallelerinde bir ev ve bir ahırın çatısını uçurdu; ekipler hasarı tespit ediyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 20:24

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da şiddetli rüzgâr ev ve ahır çatısını söktü

Kozan'da fırtınanın yol açtığı zararlar:

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarına neden oldu. Ayşe Hoca ve Hacıbeyli mahallelerinde görülen yoğun rüzgâr ve yağış bazı yapıların zarar görmesine yol açtı.

Etkilenen mahalleler ve tespitler:

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, bir evin ve bir ahırın çatısının uçtuğu tespit edildi. Ekipler, oluşan zararların tarımsal ve hayvansal boyutunu belirlemek adına saha çalışması yürüttü.

Müdahale çalışmaları ve uyarılar:

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş zarar gören işletmeleri ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu ve hasar tespit çalışmalarını koordine etti. Yetkililer, kayıt altına alınan zararların değerlendirilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

AFAD ile Meteoroloji'nin daha önce yaptığı uyarılar doğrultusunda bölgedeki vatandaşların tedbirli olması istendi; kurumlar, yarın için de olası olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürdü.

Yetkililer, etkilenen vatandaşlara ve işletmelere ilişkin tespitlerin tamamlanmasının ardından gerekli yönlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE BİR EVİN VE BİR AHIRIN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE BİR EVİN VE BİR AHIRIN ÇATISI UÇTU. AFAD VE METEOROLOJİ’NİN UYARILARININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI, İKİ MAHALLEDE HASARA NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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