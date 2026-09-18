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Kozan'da silahla yaralama ve tehdit soruşturmasında iki kişi tutuklandı

Kozan'da silahla yaralama ve tehdit soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı; A.K. ve M.İ.A. tutuklandı, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da silahla yaralama ve tehdit soruşturmasında iki kişi tutuklandı

soruşturma ve gözaltılar:

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik soruşturma, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Soruşturmayı yürüten ekipler, olayların aydınlatılması için titiz bir çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, hakkında işlem yapılan üç kişi yakalandı ve gözaltına alındı: A.K. (25), Y.S. (21) ve M.İ.A. (18). Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevkleri gerçekleştirildi.

mahkeme süreci ve tutuklama kararları:

Adliyede hakimlik karşısına çıkarılan üç şüpheliden A.K. ve M.İ.A. tutuklanırken, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Cezaevi'ne teslim edildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü ve olayların aydınlatılması için adli ve idari işlemlerin devam edeceğini bildirdi.

ilgili olaylara ilişkin ek bilgi:

Dosyada yer alan bilgilere göre, tutuklanan şüphelilerden A.K.'nin, 26 Ağustos 2026 tarihinde ilçede bir banka önünde meydana gelen bıçaklı kavgaya karışan taraflardan biri olduğu kaydedildi. Bu olayın dosyadaki yerinin, soruşturmanın seyrinde dikkate alındığı belirtildi.

Emniyet ve adliye kaynakları, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gözaltılar veya yeni delillerin gündeme gelebileceğini, hukuki sürecin buna göre şekilleneceğini ifade etti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yargılama süreci kamu güvenliği ve hak sahiplerinin korunması gözetilerek takip ediliyor.

Kozan’da silahla yaralama ve tehdit suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kozan’da silahla yaralama ve tehdit suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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