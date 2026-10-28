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Kozan'da tekel bayisine motosikletli saldırı: camlar ve araç zarar gördü

Kozan'da motosikletli iki kişi, husumetli oldukları iddia edilen tekel bayisine tabancayla ateş açtı; camlar ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da tekel bayisine motosikletli saldırı: camlar ve araç zarar gördü

olayın temel hatları

Adana'nın Kozan ilçesindeki Adana Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisine iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda kimse yaralanmadı, ancak iş yerinin camlarına ve cadde üzerinde park halindeki bir otomobile mermiler isabet ederek maddi hasara yol açtı. Saldırının, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

emniyetin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma sürdürüyor. Olay yerine ilişkin bilgide, iş yerinin daha önce birkaç kez benzer silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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