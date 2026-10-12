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Kozan'da yüksek ses ve abartı egzoza ağır para cezası: 18 araç 338 bin 661 TL

Kozan'da 5-12 Ekim 2026 tarihlerinde 37 noktada 390 personelle yapılan denetimlerde, 18 araca yüksek ses ve abartı egzozdan toplam 338 bin 661 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da yüksek ses ve abartı egzoza ağır para cezası: 18 araç 338 bin 661 TL

Kozan'da haftalık asayiş uygulaması:

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. "Kozan’a Güven" uygulamaları kapsamında 37 noktada, 390 emniyet personelinin katılımıyla şok uygulamalar yapıldı.

denetimlerin ayrıntıları:

Uygulamalar sırasında çeşitli suç ve kural ihlallerine yönelik çok sayıda işlem yapıldı. Ekiplerce 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, modifikasyon nedeniyle 11 araç hakkında işlem yapıldı. Trafik ihlalleri kapsamında 110 motosiklet sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı; ayrıca 33 araç ve 10 motosiklet trafikten men edildi.

Halkın huzurunu bozan uygulamalara özel dikkat gösterildi; yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanan 18 araca toplam 338 bin 661 TL idari para cezası kesildi.

yakalamalar, uyuşturucu ve adli süreçler:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 11,48 gram ve 24 uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen O.M. 15 yıl, F.B. 12 yıl, İ.B. 12 yıl 6 ay, Y.G. 15 yıl, A.C.A. 12 yıl, H.A. 8 yıl 4 ay ve M.Ş. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan zanlılar da yakalandı: kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay, silahla tehdit suçundan 3 yıl 6 ay ve kadına karşı tehdit suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer kişi gözaltına alındı. Yağma ve mala zarar verme suçundan aranan bir kişi ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Denetimler sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve kayıt altına alınmadığı belirlenen, 1'i çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 4 kişi ise düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine gönderilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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