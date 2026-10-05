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Kozlu'da Ilıksu kayalıklarında kaybolan balıkçı için arama çalışmaları üç yönlü sürüyor

Kozlu Ilıksu mevkiinde kayalıklara balık tutmaya giden 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve dalgıçlarla arama sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozlu'da Ilıksu kayalıklarında kaybolan balıkçı için arama çalışmaları üç yönlü sürüyor

Kayıp balıkçının bulunması için geniş çaplı arama sürüyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için arama çalışmaları devam ediyor.

ekiplerin koordineli çalışması:

Aile fertlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgede arama başlattı. Çalışmalar karadan ve denizden sürdürülürken, havadan da dron ile destek sağlanıyor.

bölgede bulunan izler ve dalgıç müdahalesi:

Yılmaz'ın otomobilinin bölgede park halinde olduğu ve kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerin bulunması üzerine aramalara dalgıçlar da dahil edildi. Ekipler kayalıklarda ve deniz kıyısında taramalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları halen devam ediyor.

ZONGULDAK’TA ERDİN YILMAZ&#039;I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

ZONGULDAK’TA ERDİN YILMAZ'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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