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Kozluk'ta altın anlaşmazlığı aile katliamına dönüştü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 18 Eylül 2026'da yaşanan aile katliamının, yaklaşık 2,5 kilogram altın nedeniyle çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozluk'ta altın anlaşmazlığı aile katliamına dönüştü

Kozluk olayının resmi açıklaması

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananların yaklaşık 2,5 kilogram has altına ilişkin bir anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerindeki ilk inceleme ve bulgular doğrultusunda A.G. (29) adlı kişinin eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G. (1) üzerinde kesici alet yaralanmaları tespit edildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Bu bulguların ardından A.G.'nin kendisini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Altın anlaşmazlığının geçmişi ve başvuru

Valilik açıklamasında, A.G.'nin kayınbiraderi E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu bilgisi paylaşıldı. E.D., ifadesinde kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, sonrasında altına ulaşamadığını belirterek şikayette bulundu.

İnceleme ve soruşturmanın boyutu

Valilik, olayın altın meselesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini vurgularken, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara da değinerek A.G.'nin uzman çavuş olduğuna yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını; şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili adli tahkikatın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, idari incelemenin ise ilgili birimler tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdüğü bildirildi. Valilik ayrıca, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Olayın detayları ve adli süreç ilerledikçe yetkililerin yapacağı açıklamalar, soruşturmanın sonuçlarına ilişkin kesin çerçeveyi oluşturacak. Şu an için resmi açıklamalarda yer alan temel husus, yaşanan trajedinin 2,5 kilogram altın etrafında gelişen bir anlaşmazlığa dayandırıldığı yönünde.

BATMAN VALİLİĞİ, KOZLUK İLÇESİNDE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYA İLİŞKİN...

BATMAN VALİLİĞİ, KOZLUK İLÇESİNDE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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