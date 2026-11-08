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Krakow saldırısında aile evinde bulunan üç cesedin aile fertlerine ait olduğu teyit edildi

Krakow'daki silahlı saldırıda şüpheli Michal O.'nun aile evinde bulunan üç cesedin annesi, babası ve 21 yaşındaki kız kardeşe ait olduğu açıklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Caner Şahin

Krakow saldırısında aile evinde bulunan üç cesedin aile fertlerine ait olduğu teyit edildi

olayın kısa özeti:

Polonya'nın Krakow kentindeki Rynek Glowny Meydanı'nda dün yerel saatle 15.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırgan olarak belirlenen Michal O. polis tarafından vurularak yakalandı ve hastanede ameliyata alındı; durumu ağır olarak bildirildi.

Olay sırasında bir araçtan rastgele ateş açıldığı, 5 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

evde bulunan cesetlerin kimlik tespiti:

Polonya Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Andrzej Fijolek yaptığı açıklamada, saldırganın ailesinin yaşadığı Ostrowiec Switokrzyski kentindeki evde bulunan 3 cesedin şüphelinin annesi, babası ve 21 yaşındaki kız kardeşi olduğu tespit edildiğini bildirdi.

yaralıların durumu ve uluslararası kimlikler:

Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, saldırganın da aralarında bulunduğu 16 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve aralarında iki polis bulunduğunu açıkladı. Yaralılardan 5'inin turist olduğu; Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşları olduğu bildirildi.

silah kayıtları ve resmi açıklamalar:

Yetkililer, şüpheli Michal O.'nun ruhsatlı silahı bulunduğunu ve adına kayıtlı 2 silahın olduğunu, babasının da ruhsatlı olup adına kayıtlı 11 silah bulunduğunu belirtti. Her iki kişinin daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının olmadığı bildirildi.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, 24 yaşındaki saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğunu açıklarken, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkede iki günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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