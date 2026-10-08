Dolar 49,2109 +0,02%
Euro 55,3505 +0,48%
Bist 12.230,63 +0,89%
Altın Gram 6.574,37 +0,35%
EUR/USD 1,1220 +0,18%
Brent Petrol 105,08 +4,87%
--°

Kramatorsk'ta otobüs durağı vuruldu: can kaybı 33'e çıktı

Kramatorsk'ta bir otobüs durağı ve otobüsün hedef alındığı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı; Kiev'de 3 ölü, 14 yaralı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kramatorsk'ta otobüs durağı vuruldu: can kaybı 33'e çıktı

Kramatorsk'ta otobüs durağı vuruldu: can kaybı 33'e çıktı

Rusya’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde otobüs durağına ve bir otobüse düzenlenen saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının doğrudan sivil hedeflere yönelik olduğunu vurguladı.

saldırının hedefi ve yetkililerin tepkisi:

Bölge Valisi Vadym Filashkin, saldırının yolcu dolu bir otobüsü ve durağı hedef alarak kısa sürede çok sayıda kayba yol açmayı amaçladığını belirtti. Filashkin, "Onlar (Ruslar) için yolcu dolu bir otobüs, tam da tek bir vuruşla olabildiğince çok insanı katledebildikleri için cazip bir hedef" ifadelerini kullandı.

Filashkin ayrıca Kramatorsk ve kuşaktaki bir diğer kilit kent olan Sloviansk'taki şehir yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

kiev'deki saldırı:

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise sabah saatlerinde başkent Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya&#039;nın Ukrayna&#039;da otobüs durağına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33&#039;e...

Rusya'nın Ukrayna'da otobüs durağına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilova'da kavşakta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
images

Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması Talagante'de helikopter müdahalesi gerektirdi
images

Milyonluk satış tartışması ölümle sonuçlandı: sanığa 27 yıl 6 ay hapis
images

Konya'da rehabilitasyon servisiyle kaza: 8'i çocuk 9 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çiftçi: Yunanistan'daki aranan 60 kişinin iadesi hızlandırılmalı

Manyas'ta çeltikte genişleme: ekim alanı 98 bin dekara çıktı

Fethiyespor'da yeni vizyon: Mustafa Ceviz ile ilk 5 hedefi

Bodrum’da lise öğrencilerinin savunma ve arama-kurtarma projeleri ilgi gördü

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı