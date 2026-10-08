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Kramatorsk'ta sivil durağa saldırı: 12 ölü, 14 yaralı

Kramatorsk'ta düzenlenen saldırıda bir otobüs durağı ve otobüs vuruldu; bölge valisi Vadym Filashkin, ölü sayısını 12, yaralı sayısını 14 olarak açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kramatorsk'ta sivil durağa saldırı: 12 ölü, 14 yaralı

Kramatorsk'ta sivil durağa saldırı

Rusya'nın Kramatorsk kentinde düzenlenen saldırıda bir otobüs durağı ile bir otobüs hedef alındı; saldırıda 12 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yetkililerin açıklaması:

Bölge Valisi Vadym Filashkin, olayla ilgili olarak "Bunlar ’savaşın sonuçları’ veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte" ifadelerini kullandı.

Bölgede artan saldırılar:

Yetkililer, Kramatorsk ile Donetsk bölgesindeki savunma hattının omurgasını oluşturan kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarının yoğunlaştığını belirtti. Saldırılar, bölgedeki sivil altyapı ve ulaşım noktalarını hedef alıyor.

RUSYA, UKRAYNA&#039;NIN KRAMATORSK KENTİNDE OTOBÜS DURAĞINI VURMASI SONUCU 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

RUSYA, UKRAYNA'NIN KRAMATORSK KENTİNDE OTOBÜS DURAĞINI VURMASI SONUCU 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ DE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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