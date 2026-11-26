BDDK düzenlemesi sektöre etkisi:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredilerinde kredi tutarının konut değerine oranına ilişkin yaptığı değişiklik, inşaat sektöründe olumlu karşılandı. Yeni düzenlemeye göre daha önce kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunanlara uygulanan yüzde 75 kredi-değer oranı indirimi, artık en az iki konut sahibi olanlar için geçerli olacak.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, düzenlemenin piyasaya canlılık kazandıracağını belirterek, bu adımın sadece konut alıcılarını değil, inşaatla bağlantılı çok sayıda sektörü etkileyebileceğini söyledi.

piyasa beklentileri ve kredi erişimi:

Karslıoğlu, ikinci konut alımlarında kredi kullanımına ilişkin kısıtlamaların esnemesinin talebi artıracağını vurguladı: "Hem piyasada bir evi olan vatandaşlar haliyle fazla olmaz hasebiyle yatırım anlamında ikinci evi düşünmemektelerdi. Nedeni; krediye ulaşamıyordu. Şimdi bu oran hem yükseltildi hem de hızlı aksiyon sağlanabiliyor. Piyasaya canlanacak diye umut ediyoruz. Bunun piyasaya etkisi oldukça büyük olacaktır."

Genel değerlendirmede, krediye erişimin kolaylaşmasının konut talebini yukarı çekeceği ve böylece inşaat sektörüyle ilişkili tedarik zincirinde hareketlilik yaratacağı belirtildi. Karslıoğlu bu etkiyi, sektörün doğrudan ve dolaylı etkilediği 240 alt sektör üzerinden somutlaştırdı.

enerji verimliliği teşvikleri ve fiyat dinamikleri:

Karslıoğlu, düzenlemenin enerji verimliliği yüksek konutları öne çıkaracağını ifade etti: "Burada en önemli dikkat edilmesi husus da enerji verimliliğiyle alakalı olan evlerin daha fazla ve daha ucuz krediye ulaşması demektir. Örneğin bir A sınıfı enerji kimlik belgesi olan bir konuttan ev alacaksanız kredi oranınız yüzde 90’a kadar çıkıyor. Enerji verimliliği yüksek bir ev alırsanız hem enerji tüketimini aza indirirler hem de verimli bir şekilde yazın serin, kışın da sıcak bir ev ortamına sahip olurlar."

Bu yaklaşımın, hem alıcı tercihlerinde hem de proje geliştirme önceliklerinde değişime yol açması bekleniyor; enerji sınıfı yüksek projeler kredi avantajı nedeniyle daha cazip hale gelebilir.

Adana örneğinde ise Karslıoğlu, yeni yapılan ve orta segmentte yer alan 2+1 dairelerin 4 milyon liradan başladığını, 3+1 dairelerin ise özelliklerine göre 5-6 milyon lira seviyelerinde alıcı bulduğunu belirtti. Fiyat seviyeleri, kredi imkanlarının genişlemesiyle birlikte talep yönlü baskı oluşturabilir.

Son olarak Karslıoğlu, vatandaşlara tasarruflarını konuta yönlendirmeleri çağrısında bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Vatandaşlarımızın birikimlerini konuta yönlendirmelerini istiyoruz. Böylelikle hem ekonomimiz canlanır hem de piyasadaki para sirkülasyonu devam eder. Konut sektörü sadece müteahhitleri değil, doğrudan ve dolaylı olarak 240 alt sektörü etkiliyor. Kısıtlamaların esnetilmesiyle inşaat sektöründe ve bağlantılı iş kollarında ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz."

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN (BDDK) KONUT KREDİLERİNDE KREDİ TUTARININ KONUT DEĞERİNE ORANINI ETKİLEYEN KURALLARDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI.