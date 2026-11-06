Krefeld'de devrilen tanker sonrası 23 ton nitrik asit sızıntısı alarmı

Krefeld'de nitrik asit sızıntısı: gece yarısı devrilme

Almanya'nın batısında yer alan Krefeld kentinde, Berliner Caddesi A57 Otoyolu’nun giriş rampasında bir tanker gece yarısı devrildi ve taşıdığı kimyasal madde sızdırdı. Kaza sonucu sızıntı başlayan tankerin içinde bulunan 23 ton nitrik asit nedeniyle bölge için yüksek çapta tehlike uyarısı verildi.

ilk müdahale ve yerel uyarılar:

Krefeld polisi ve itfaiyesi ile kimyasal madde uzmanları hızla olay yerine sevk edildi. Krefeld Belediyesi, NINA uyarı uygulaması üzerinden bölge halkına en yüksek seviye tehlike bildirimi gönderdi ve vatandaşlara "evde kalın, pencereleri ve kapıları kapatın, havalandırma ve klima sistemlerini çalıştırmayın" uyarısında bulundu.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güçlü aşındırıcı özelliğe sahip nitrik asidin yayılma riski nedeniyle yetkililer bölge halkını açık alanlardan ve kapalı mekanların havalandırılmasından kaçınmaları yönünde bilgilendirdi.

taarruz, kapatmalar ve çalışma süresi:

Olayın ardından yaklaşık 1 kilometrelik bir alan güvenlik çemberine alındı. Kimyasal tehlike nedeniyle Krefeld'de dört okul ve 15 kreş gün boyu kapatıldı; ayrıca bölgedeki 6 tren hattında seferler geçici olarak durduruldu.

Olay sahasında görev yapan ekip sayısı ve müdahale süresi de paylaşıldı. Yaklaşık 150 itfaiye personeli ile kimyasal madde uzmanı ekipler, özel ekipmanlarla nitrik asidi tahliye etmek için yaklaşık 8 saat süren çalışma yürüttü. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından acil durum bölgesi bin metreden 200 metreye düşürüldü ve halkın evlerinden çıkabileceği duyuruldu.

Yerel saatle 11.00'de acil durum uyarısının kaldırıldığı açıklandı; bununla birlikte kaza bölgesi çevresindeki yol kapatmalarının bir süre daha devam edeceği ve halkın nitrik asit kaynaklı kötü kokuyu hissetmeye devam edebileceği belirtildi.

Yetkililer, bölgede kalan güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve yol kapatmalarının kontrollü olarak devam edeceğini bildirdi.

ALMANYA’DA NİTRİK ASİT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS VE İTFAİYE EKİBİNİN YANI SIRA KİMYASAL MADDE UZMANLARI SEVK EDİLDİ.