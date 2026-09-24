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Kremlin: putin’in g20 daveti titizlikle değerlendirilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’e gönderilen G20 davetini takdir ettiklerini; konunun incelenip koordine edildikten sonra karar verileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kremlin: putin’in g20 daveti titizlikle değerlendirilecek

G20 davetine ilişkin Kremlin açıklaması:

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ABD tarafından iletilen G20 davetine ilişkin soruları yanıtladı. Peskov, daveti "nazik" olarak niteleyip takdir ettiklerini belirtti ve konunun henüz netleşmediğini söyledi.

Peskov’un ifadeleri:

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada sürecin devam ettiğini vurguladı: "Şu an bu konuda konuşmak için henüz erken. Henüz bir karar verilmedi. Bu nazik daveti elbette takdirle karşılıyoruz, bunu değerli buluyoruz." Peskov, davetin "gözden geçirileceğini ve koordine edileceğini"; ardından ise "uygun bir karar verileceğini" ekledi.

Kremlin Sözcüsü, karar sürecinin belirli iç koordinasyon adımlarını ve değerlendirmeleri kapsayacağını ima etti; ancak bu değerlendirmelerin takvimi ya da hangi kurumların kesin rol alacağına dair ayrıntı vermedi.

Rubio'nun duyurusu ve zirve takvimi:

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün yaptığı açıklamaya atıf yapılarak, ABD yönetiminin Putin’i Aralık ayındaki G20 zirvesine davet ettiğinin duyurulduğu hatırlatıldı. Söz konusu zirvenin 14-15 Aralık tarihlerinde, Miami'ye bağlı Doral'da düzenleneceği belirtildi.

Kremlin’den gelen açıklama, davetin kabul edilip edilmeyeceğine yönelik nihai kararın henüz alınmadığını; sürecin hem içeride hem de uluslararası koordinasyon boyutunda değerlendirileceğini ortaya koyuyor. Yetkililerin önümüzdeki günlerde daha somut bir açıklama yapması bekleniyor.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN&#039;İN ARALIK AYINDA ABD&#039;DE...

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN ARALIK AYINDA ABD'DE DÜZENLENECEK G20 ZİRVESİNE KATILMASI İÇİN YAPILAN DAVETİ TAKDİR ETTİKLERİNİ, UYGUN BİR KARAR VERİLECEĞİNİ BELİRTTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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