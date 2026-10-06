Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Kremlin'den uyarı:

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya parlamentosunda gündeme gelen anayasa değişikliği kararının bölgedeki gerilimi yükseltebileceğini bildirdi. Peskov, Rusya sınırlarına doğru ABD askeri altyapısının yaklaşmasının ve komşu bir ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırılması tartışmalarının, Avrupa kıtasında istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayacağını belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun fiilen lider ülkesi olan ABDnin askeri altyapısının sınırlara yaklaşmasının gerilimi tırmandırma amacı taşıyacağı değerlendirmesini paylaştı. Aynı çerçevede, nükleer silahların komşu bir devlette konuşlandırılması ihtimalinin de bu gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Litvanya'daki anayasa değişikliği süreci:

Litvanya parlamentosunda, ülke topraklarında nükleer silah bulundurulmasını ve yabancı askeri üs kurulmasını yasaklayan anayasa maddesi olan madde 137'nin değiştirilmesine yönelik teklif ilk oylamada kabul edildi. Teklife ilişkin ilk oylamada 106 parlamenter "evet", 18 "hayır" ve 6 çekimser oy verdi.

Anayasa değişikliği süreci iki aşamalı; nihai kabul için ikinci oylama en az üç ay sonra yapılacak ve Seimas'ın 141 üyesinden en az 94'ünün değişiklik lehine oy kullanması gerekecek. Sürecin ilerleyişi, bölgesel güvenlik tartışmalarını ve diplomatik tepkileri şekillendirecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı:

Kaynaklarda yer aldığı şekilde, AB ve NATO üyesi Litvanya, Rusya ve Belarus ile sınır komşusu. ABD, 2019'dan bu yana Litvanya'da dönüşümlü görev yapan ve yaklaşık bin askerden oluşan zırhlı bir tabur bulunduruyor. Bu birliklerin konuşlandırılması ve olası üs tartışmaları, Kremlin tarafından sınır yakınlarında askeri altyapı artışı olarak değerlendiriliyor.

Peskov'un açıklamaları, Litvanya parlamentosundaki anayasa değişikliği tartışması ve ABD üssü iddiaları bağlamında Moskova'nın diplomatik ve güvenlik endişelerini özetliyor. Sürecin ilerlemesi, bölgesel aktörler arasında hem siyasi hem de güvenlik odaklı yeni tartışmalara yol açabilir.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya'nın topraklarında nükleer silah bulundurmaya ilişkin anayasal yasağı kaldırmaya yönelik kararının bölgede daha fazla gerginliğe yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.