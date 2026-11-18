Zindankapı müzesi ziyareti:

Osmangazi Belediyesi’nin okul öncesi eğitim çalışmalarına katılan kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, Zindankapı Müzesi'ni gezerek kentin 2 bin 500 yıllık mirasıyla buluştu. Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlikte minikler müzenin tarihi yapısını masalsı anlatımlarla tanıma fırsatı buldu. İlk bölümde çocuklar yapının taşlarını ve dokusunu yakından inceleyerek fiziksel özelliklerine dokundu, sorular sordu ve gözlemler yaptı.

Atölyede dokunun keşfi:

Gezinin devamında düzenlenen küçük oyunlarla mekân keşfedildi ve ardından uygulamalı bir etkinlik olarak 2 bin 500 yıllık Tarihi Doku Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede çocuklar müzenin taş dokularından örnekler alıp bu dokuları kağıt üzerine aktararak kendi görsel çalışmalarını oluşturdu. Bu yöntem, tarihi mirası yalnızca görmekle kalmayıp dokunarak ve üretimle öğrenmelerini sağladı; aynı zamanda çocukların hayal dünyalarını ve el becerilerini geliştirdi.

Sınıf dışı öğrenmenin önemi:

Osmangazi Belediyesi Kreş Koordinatörü Rabia Can, ziyaretin çocukların gelişimi için sağladığı katkılara dikkat çekti. Can, "Biz yalnızca sınıflarda eğitim vermiyoruz. Çocuklarımızın tarihi dokuları ve yaşadıkları çevreyi de keşfetmelerini istiyoruz. Bu kapsamda müze gezimizi gerçekleştirdik. Burada müzenin tarihi dokusuna yakından şahitlik ettik. Hem eğlendik hem öğrendik. Çocuklarımıza bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görsel ve uygulamalı etkinliklerle zenginleştirilen program, çocuklara unutulmaz bir öğrenme deneyimi sunarken, belediyenin okul öncesi eğitime yönelik çok yönlü yaklaşımını da ortaya koydu.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, 2 BİN 500 YILLIK TARİHİYLE BURSA'NIN ÖNEMLİ MİRASLARINDAN ZİNDANKAPI MÜZESİ'Nİ GEZDİ.