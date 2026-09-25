Kreşte öğretmenlerin önceliği: kendi çocuğundan önce minikleri güvenli alana taşıdılar

Kreş öğretmenlerinin müdahalesi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül saat 10.40'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında kreş öğretmenlerinin hızlı müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntı Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi; kentteki tüm okullar günün geri kalanında tatil edildi.

sarsıntı anı ve tahliye:

Görüntülerde deprem başladığında öğretmenlerin sınıflara koştuğu, minikleri kucaklayarak hızla bahçeye taşıdığı görülüyor. Öğretmenler kendi çocuklarının güvenliğini ikinci plana atarak özellikle küçük yaş gruplarına öncelik verdi; bu davranış sosyal medyada ve kent sakinleri tarafından takdir topladı.

öğretmenlerin açıklamaları:

Kreş müdürü Feyza Yeşil yaşadıklarını şöyle anlattı: "Öncelikle tüm Şanlıurfa’ya geçmiş olsun. Önce kurumda bir ses duyduk, daha sonrasında bir sallantı, sallantı sırasında çocukları güvenli bir şekilde bahçeye taşıdık. Sonrasında öğretmenlerimizin sesini duydum. Yukarı çıktığımda öğretmenlerimiz o kadar sıcak bir şekilde öğrencilere sarılmışlardı ki onları teselli ediyordu. Ben de çocuklara ’korkmayın oyun oynuyoruz’ dedim. O sırada çocukları sakinleştirmeye çalıştım. Kaygılarını azaltmaya çalıştım. Benim oğlum da burada 5 yaş grubunda öğrencidir. O anda oğluma mı koşsam, yukarı mı çıksam diye böyle bir terreddütte bulundum. Çocuğum daha büyük olduğu için onun sınıfına koşmadım. Önceliğimizi küçük yaştaki çocuklara verdik. Biz o çocukları kurtarırken sanki canımızdan bir parça kurtardık. Hala konuşurken sesim titriyor. Dün yaşadığımız sallantı çok büyüktü. Allah tekrarını yaşatmasın"

Okul Öncesi Öğretmeni Merve Polat ise, "Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Sınıfım 2 yaş grubu, çocuklar çok küçükler, annelik sevgisinden dolayı direkt onları sınıftan alıp güvenli bir yere taşıdık. Hep birlikte bahçeye çocukları taşıyarak güvenli alan oluşturduk. Daha sonra oyunlar oynayarak depremin korkusunu atmalarını sağladık. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu depremi atlattık. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

DEPREM SIRASINDA ÇOCUKLARINDAN ÖNCE KREŞTEKİ ÇOCUKLARI KURTARAN ÖĞRETMENLER KONUŞTU