Operasyonun kapsamı:

MİT tarafından yürütülen çalışmada, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarına yönelik bir siber casusluk şebekesinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan tespitler sonucu 2 kişi takibe alınarak gözaltına alındı ve akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada, şüphelilerin Ankara ve İstanbul şehirlerinde kendilerine verilen güzergâhlarda dolaşarak, özel teknik uygulamalar ve cihazlarla Wi‑Fi ağlarının haritalandırmasını yaptıkları belirlendi. Hedeflenen alanlar arasında savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve ülke misyonlarının çevreleri yer aldı.

Nasıl tespit edildi ve yürütüldü:

MİT’in elde ettiği istihbarat, şahısların kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma girişiminde bulunacağı yönündeydi. Bu bilgi üzerine başlatılan yakın takip ve teknik çalışmalar, şüphelilerin kullandığı yöntemlerin ve ekipmanların açığa çıkarılmasını sağladı. Tespitlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonla şahıslar yakalandı.

İfadelerinde, talimatların sosyal medyadaki iş ilanları vasıtasıyla iletildiğini ve casusluk karşılığında kripto para uygulamalarıyla ödeme aldıklarını söyledikleri kaydedildi. MİT araştırmaları, şahısların yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğünü ortaya koydu.

Hukuki süreç ve sonuç:

Operasyon sonucunda yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kurum kaynakları, benzer tehditlere karşı kritik altyapıların güvenliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Bu olay, kablosuz ağların fiziksel çevre taraması yoluyla hedeflenebildiğini ve sosyal medya ile kripto ödeme mekanizmalarının casusluk faaliyetlerinde kullanılabildiğini gösterdi; güvenlik önlemlerinin hem teknik hem de farkındalık temelli olarak güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT), YABANCI İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ KABLOSUZ AĞLARINA SIZMA ÇALIŞMALARINI ENGELLEDİ.