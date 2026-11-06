Kriz gölgesinde ziyaret: AP başkanı Metsola Tusk ve Nawrocki ile görüştü

Ziyaretin ilk gününde temaslar:

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Polonya Meclis Başkanı davetiyle başlayan iki günlük ziyaretinin ilk gününde Varşova’da temaslarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağı, kuruluşunun 120. yılını kutlayan Varşova Ekonomi Üniversitesi oldu; burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Metsola, Polonya’yı AB üyeliğinin sunduğu fırsatlardan yararlanma konusunda "öne çıkan bir örnek" olarak nitelendirdi.

Öğleden sonra Metsola, Başbakanlık binasında Başbakan Donald Tusk ile bir araya geldi. Yerel basında, ülkedeki anayasa mahkemesi yetki çatışmasının görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında olabileceğine dair haberler yer aldı; ancak toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Akşam saatlerinde Metsola, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü.

Programın devamı ve beklentiler:

Metsola’nın yarın meclis ve senato başkanları ile görüşmesi, parlamentoya hitap etmesi ve Avrupa Parlamentosu adına Jan Karski Ödülünü alması bekleniyor. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin bugün daha önce Slovakya’nın Trencin kentinde düzenlenen Visegrad Grubu zirvesinde Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile katıldığı basına kapalı toplantının ardından gerçekleşti.

Anayasa Mahkemesi krizi:

Polonya’da hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında yaşanan anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesi’nde görev yapacak yargıçların atanması konusunda düğümleniyor. Hükümet, mahkemenin eski iktidarın etkisinde olduğunu ve yeni seçilen yargıçların göreve başlamaları gerektiğini savunurken; Cumhurbaşkanı Nawrocki, bu atamaların hukuka aykırı olduğunu belirterek bazı yargıçları tanımıyor.

Kriz, parlamentonun seçtiği bazı Anayasa Mahkemesi yargıçlarının Cumhurbaşkanı tarafından tanınmamasıyla başladı. Gerilim, 30 Ekim’de yeni yargıçlardan Anna Korwin-Piotrowska’nın Mahkeme Başkanı Bogdan Swieckzkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski’yi bir ay süreyle görevden uzaklaştırdığını açıklamasıyla tırmandı. Hükümet bu kararı desteklerken, Cumhurbaşkanı ve muhalefet kararı hukuksuz saydı; anlaşmazlık sokak protestolarına ve polis müdahalesine kadar vardı ve devlet düzeyinde bir krize dönüştü.

Metsola’nın ziyaretinin, krizin yatıştırılmasına dönük doğrudan bir arabuluculuk çabası mı barındırdığı yoksa daha çok siyasi temas ve gözlem amaçlı bir tur olduğu resmi kaynaklarca netleştirilmedi; görüşmelerin içeriği hakkında ayrıntılar paylaşılmadı.

AVRUPA PARLAMENTOSU (AP) BAŞKANI ROBERTA METSOLA, POLONYA’DA ANAYASA MAHKEMESİ ÜZERİNDEKİ YETKİ ÇATIŞMASININ TIRMANDIĞI BİR DÖNEMDE BAŞBAKAN DONALD TUSK VE CUMHURBAŞKANI KAROL NAWROCKİ İLE BİR ARAYA GELDİ.