Kronik obstrüktif akciğer hastalığına dikkat:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, 'Dünya KOAH Günü' kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz solunum fonksiyon testi (spirometri) ve bilgilendirme stantı kurdu. Etkinlik, ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi işbirliği ve gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin desteğiyle Gevher Nesibe Hastanesi poliklinik girişinde gerçekleştirildi. Stantta broşür dağıtımı ve solunum fonksiyon testi yapılarak katılımcılara rehberlik sağlandı.

KOAH nedir ve kimler risk altında:

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Gülmez, KOAH'ın hava yolları ve akciğer dokusundaki değişikliklere bağlı, kalıcı hava akımı kısıtlanması ile seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Öksürük, balgam, nefes darlığı ve yorgunluk en sık görülen belirtilerdir. TÜİK’in 2025 yılı verilerinde solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,1 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır.

Prof. Dr. Gülmez, özellikle 40 yaş ve üzerindeki, tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti öyküsü bulunan kişilerin öksürük, balgam veya nefes darlığı şikâyetleri olduğunda KOAH açısından değerlendirilmesi gerektiğini; bu değerlendirmenin spirometri ile doğrulandığını vurguladı.

Önleme ve korunma stratejileri:

Prof. Dr. Gülmez, KOAH önlemek için yaşam boyunca zararlı maruziyetlerin azaltılmasının şart olduğunu şu başlıklarla özetledi: bireysel ve toplumsal düzeyde tütün kontrolü, temiz hava politikaları ve güvenli çalışma şartlarının birlikte uygulanması gereklidir. Sigara, KOAH gelişiminde başlıca risk faktörlerinden biridir; sigaraya hiç başlamamak ve kullananların bırakması akciğer sağlığı için en etkili adımlar arasındadır.

KOAH yalnızca sigara kullananlarda ortaya çıkmaz; odun, kömür ve tezek gibi yakıtların dumanı ile iç ve dış ortam hava kirliliği de riski artırır. Toz, kimyasal maddeler, gazlar ve dumanın yoğun olduğu işlerde çalışanların korunması önem taşır. Ayrıca, akciğer sağlığının temelleri doğumdan önce atıldığı için gebelikte ve çocuklukta tütün dumanından uzak durulması, yeterli beslenme ve önerilen aşıların uygulanması gereklidir. Prof. Dr. Gülmez, düzenli fiziksel aktivite ve rehabilitasyonun KOAH bakımının önemli bileşenleri olduğuna da dikkat çekti.

Tanı, takip ve çağrı:

Prof. Dr. İnci Gülmez, 'Dünya KOAH Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı solunum belirtilerini önemsemeye ve akciğer sağlığı için harekete geçmeye' davet etti. Vatandaşlara Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak ücretsiz sağlıklı yaşam danışmanlığı ve KOAH izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları önerildi. Ayrıca, KOAH tanısı konulduğunda tedavi ve kontrollerin aksatılmaması gerektiğini vurguladı ve şu çağrıyı yineledi: 'Her nefes değerlidir. Tütünden uzak durun, belirtilerinizi önemseyin, düzenli hareket edin ve kontrollerinizi sürdürün.'

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE, "DÜNYA KOAH GÜNÜ" DOLAYISIYLA HASTA VE HASTA YAKINLARINI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA ÜCRETSİZ SOLUNUM FONKSİYON TESTİ YAPILDI.