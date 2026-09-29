Kto seçimlerinde kırmızı çizgi: kardeşim de olsa rakip olur

toplantıda öne çıkanlar:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, odanın 3 Ekim’de yapılacak seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda paylaştı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; gündem maddeleri okunup karara bağlandı.

Gülsoy, göreve geldiklerinde üye sayısının yaklaşık 16 bin olduğunu, bugün ise üye sayısının 30 bine yaklaştığını belirterek bu artışın Kayseri ticaretinin büyümesini gösterdiğini vurguladı. 8,5 yıllık dönemde elde edilen çalışmaları, meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulunun uyumlu çalışmasına bağladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

seçim sürecinin önemi ve meclis yapısı:

Gülsoy, oda seçimlerinin önemini meslek komitelerinin temsiliyeti üzerinden anlattı: meslek komitelerinden organlara temsilciler çıktığını; meclisin onay merci, yönetim kurulunun ise icra organı olduğunu söyledi. Bu organların uyumunun oda başarısını belirlediğini ifade etti. Ayrıca, meclis üyelerinin farklı siyasi görüşlerden olmasına dikkat çekerek odanın siyaset üstü bir zeminde çalıştığını ve ayrıştırmadan, kayırmadan hareket ettiklerini bildirdi.

Konuşmasında ticaretin önemine atıfta bulunarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hadisine yer verdi: "Rızkın onda dokuzu ticarettedir." Gülsoy, ticaretin hem rızık kazanma aracı hem de millete hizmet için verilen şerefli bir mücadele olduğunu belirtti.

kırmızı liste ve seçim stratejisi:

Gülsoy, bu seçimde komite sayısının 41’den 61’e çıkarılacağını, meclis üye sayısının ise 114’ten 158’e yükseleceğini hatırlattı. Bu değişikliğin amaçlandığını; tüm sektörlerin en iyi şekilde temsil edilmesi, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yapı oluşturulması olarak açıkladı.

Gülsoy, 61 meslek komitesinin tamamında oylarının renginin kırmızı olduğunu belirtti. Komitelerde bağımsız aday olma hakkına kimsenin mani olmadığını vurgulayarak, şu ifadeyi kullandı: "Bizim kırmızı listemizin karşısına kim çıkarsa çıksın, o bizim rakibimizdir. Kardeşim de olsa rakibimizdir." Gülsoy, bu sözlerle seçim rekabetinde net bir duruş sergilediklerini ortaya koydu.

Ayrıca, seçim dönemlerinde gündeme gelen fitne ve fesat söylemlerine karşı duyarlı olduklarını; bu tür yaklaşımlara takılmayacaklarını ve süreç boyunca demokratik katılımın önemine işaret ettiğini aktardı.

üyelere çağrı ve kapanış:

Gülsoy, tüm üyeleri 3 Ekim Cumartesi günü Dünya Ticaret Merkezi’ne gelerek oy kullanmaya ve odalarının itibarına sahip çıkmaya çağırdı. Seçim sonrasında kim seçilirse seçilsin kucaklayıcı bir yaklaşım sergileneceğini; çalışmalarına aynı şevk ve azimle devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasını, birlikte başarının vurgusuyla ve diğer adaylara başarı dilekleriyle tamamlayan Gülsoy, üyelerin desteği ve Allah’ın izniyle 61 listenin tamamını kazanarak hizmete devam etmeyi hedeflediklerini belirtti ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, ODANIN 3 EKİM'DE YAPILACAK SEÇİMİYLE İLGİLİ, "BİZİM KIRMIZI LİSTEMİZİN KARŞISINA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN, O BİZİM RAKİBİMİZDİR. KARDEŞİM DE OLSA RAKİBİMİZDİR" DEDİ.