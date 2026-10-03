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KTO'da birlik vurgusu: sarı liste 68 komitede kazandı

Konya Ticaret Odası seçimlerinde Sarı Liste 70 komiteden 68'ini alarak geniş katılımlı bir süreçte birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

KTO'da birlik vurgusu: sarı liste 68 komitede kazandı

seçim sonuçları ve katılım:

Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri Seçimleri, KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde tamamlandı. Seçimlere Sarı Liste ile giren Başkan Selçuk Öztürk, 70 komite listesinden 68'ini kazanarak seçimleri önde tamamladı. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen süreç, oy kullanma ve gözlem açısından sakin ve düzenli geçti.

öztürk'ün teşekkür ve değerlendirmesi:

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Selçuk Öztürk, sürecin ortak emek ürünü olduğunu vurguladı ve katılanlara teşekkür etti. Öztürk, birlik mesajı vererek, insanların işlerini bırakıp oy kullanmaya geldiğini belirtti ve seçim sırasında üslup ile nezaketi koruduklarını dile getirdi. Konuşmasında "Cenab-ı Hakk’a hamd ediyorum" ifadelerine yer vererek, sürecin sağduyuyla yürütüldüğünü aktardı.

gelecek döneme dair mesaj:

Öztürk, seçimlerin ardından birlik ve beraberlik içinde şehre ve odaya hizmete devam edeceklerini söyledi. Ayrıca 70 komitenin 66'sının tek liste olduğu bir ortamda dahi üyelerin sandığa gelerek tercihlerini kullandığını hatırlattı. Başkan, üslup ve tarzı koruyarak çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi ve aday olma cesareti gösteren tüm katılımcıları tebrik etti.

Seçim, hem komite yapısının belirlenmesi hem de Meclis üyeliklerinin oluşması açısından KTO'nun önümüzdeki dönem çalışma programını şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KONYA TİCARET ODASI (KTO) &quot;MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİKLERİ SEÇİMLERİ&quot; TAMAMLANDI. KTO...

KONYA TİCARET ODASI (KTO) "MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİKLERİ SEÇİMLERİ" TAMAMLANDI. KTO BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, SARI LİSTE İLE GİRDİĞİ SEÇİMLERDE 70 KOMİTE LİSTESİNDEN 68'İNİ KAZANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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