KTÜ Farabi kampüsüne 290 yataklı yeni hastane planlandı

Yeni projeyle kampüse ek 290 yataklı hastane kazandırılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesinde yapılması planlanan yeni hastanenin 290 yataklı olarak projelendirileceği açıklandı. Proje, özellikle hematoloji ve onkoloji alanlarına ağırlık veren teşhis ve tedavi üniteleri ile yataklı servisleri kapsayacak şekilde tasarlanacak.

Proje hazırlığı ve finansman:

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş proje için gerekli ödeneğin ayrıldığını belirtti. Hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Tekinbaş, hastane projelendirme konusunda uzman bir firmadan hizmet alımı yoluyla proje çizdirileceğini, bunun ardından yapım aşamasına geçileceğini ifade etti. Başhekim, proje çalışmalarına ilişkin ücret aktarımının yapıldığını da bildirdi.

Tasarım, konum ve hedefler:

Yetkililer, yeni binanın modern teşhis ve tedavi üniteleri ile çağdaş yataklı servisleri barındıracak şekilde, Türkiye sağlık sistemindeki gelişmelere paralel standartlarda tasarlanacağını vurguladı. Projenin, diş hastanesinin bitimine yakın bir dönemde, diş hastanesi ile çocuk hastanesi arasına uzun bir yapı olarak inşa edilmesi planlanıyor. Hastane genel nitelikte olacak, ancak hizmetlerin organizasyonunda hematoloji ve onkoloji bölümlerine daha fazla alan ayrılacak.

Prof. Dr. Tekinbaş, projenin uzun soluklu ve çalışanlar ile kullanıcılar tarafından kabul görecek bir nitelikte olmasının hedeflendiğini belirterek, işe baştan sıkı sarıldıklarını söyledi. Ayrıca, yeni hastanenin hem fiziki şartlar hem de personel açısından KTÜ Farabi için uzun yıllar sürecek bir eksikliği gidermesinin amaçlandığını ifade etti.

Proje çizimlerinin ihaleyle gerçekleştirilmesinin ardından inşaata başlanması planlanıyor ve yetkililer, kısa süre içinde uygulama aşamasına geçmeyi umut ediyor.

FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. CELAL TEKİNBAŞ, HASTANE İÇİN ÖDENEĞİN ÇIKTIĞINI BELİRTTİ